انتخابات العراق: تيار الصدر بالمركز الأول وأحزاب تشكك بالنتائج النهائية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عند منتصف ليلة السبت-الأحد، النتائج النهائية للانتخابات العراقية 2021 التي أجريت الأحد الماضي، حيث حافظ تيار الصدر على المكان الأول، فيما أعلنت قوى سياسية حليفة لطهران رفض نتائج الانتخابات بشكل كامل واعتبرتها مطعوناً في صحتها.

وبحسب النتائج النهائية، فقد حل التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعدا من أصل 329، أعقبه تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بـ37 مقعدا.

وحل تحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي ثالثا، بواقع 34 مقعدا، كما حل في المرتبة الرابعة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق بزعامة مسعود البارزاني، بواقع 32 مقعدا، وتمثل نحو ثلثي مقاعد الإقليم المخصصة له في البرلمان.

وارتفع عدد مقاعد تحالف "الفتح"، الذي يمثل الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، من 14 إلى 17 مقعدا، وجاء سادسا "تحالف كردستان"، الذي يضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" وقوى كردية أخرى بواقع 16 مقعدا.

بينما تراجعت حركة "امتداد" المدنية من 10 مقاعد إلى 9، وكذلك تحالف "عزم"، بواقع 12 مقعدا، ثم "إشراقة كانون" عند 6 مقاعد. فيما فاز مجموع المرشحين المستقلين الذين قدموا أنفسهم خارج إطار الأحزاب والكيانات السياسية وفازوا في هذه الانتخابات بـ 40 مقعدا.

وقال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، القاضي عدنان جليل، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد داخل المنطقة الخضراء، "هذه النتائج تعد أولية ويمكن الطعن فيها"، مشددا بالقول "ملزمون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43%.

وأصدر زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بيانا أعلن فيه عن قبوله لنتائج الانتخابات، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا لا ينبغي أن تكون الانتخابات ونتائجها مثارا وبابا للخلافات والاختلافات والصراعات".

واعتبر أن النتائج الأولية تظهر أن الكتلة الصدرية (تحالف "سائرون") هي الكتلة الكبرى انتخابيا وشعبيا، وهو ما يفرض عليها أن تسعى لبناء تحالفات تحت خيمة الإصلاح، لتكوين حكومة خدمية نزيهة.

وأوضح الصدر أن على واشنطن أن تجري حوارا جادا وفاعلا في ما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق، داعيا الولايات المتحدة إلى التعامل مع العراق تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة.

واستبقت القوى السياسية الحليفة لإيران، مساء السبت، إعلان النتائج النهائية للانتخابات ببيان جديد عقب اجتماع عقدته في بغداد، بالتأكيد على "رفضها الكامل" لنتائج الانتخابات، معتبرة أنها مطعون في صحتها.

من جهتها، وصفت "الجبهة الوطنية المدنية" العراقية الانتخابات التشريعية بالباطلة، ودعا رئيس الجبهة إياد علاوي إلى عقد مؤتمر حوار وطني لإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن الانتخابات، محذرا من وصول الأمور إلى درجة الاحتراب.