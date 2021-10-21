السودان: الآلاف يتظاهرون للمطالبة بـ"حماية الثورة" 

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، اليوم الخميس، للمطالبة بـ"حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها".

وأمس الأربعاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، جميع القوى والقطاعات للمشاركة في مظاهرات اليوم، وحدد 13 مطلبا لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 1 نيسان/ أبريل 2019، بالرئيس عمر البشير.

وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم وأنحاء البلاد، حاملين الأعلام الوطنية، ورافعين لافتات تطالب بالحكم المدني، منها "يا سلطة مدنية... يا ثورة أبدية"، و"كل السلطة في يد الشعب".

كما ردد المتظاهرون شعارات منها "سلمية.. سلمية"، و"ثوار أحرار.. حنكمل المشوار".

وخرج المتظاهرون بمدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكسلا، والقضارف، وخشم القربة شرقا، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة غربي البلاد، وسنار، وسنجة، والدمازين، ومدني، والمناقل، والأبيض، والنهود.

وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.

كما شارك رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، في التظاهرات المطالبة بحماية الثورة في الخرطوم، وفق "الأناضول".

ومنذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وخلال 64 عاما، شهد السودان 3 انقلابات و8 محاولات انقلاب فاشلة.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.