حسن بن عبد الله الغانم رئيس لأول برلمان منتخب في قطر‎ 

انتخب أعضاء مجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، حسن بن عبد الله الغانم، أول رئيس لبرلمان منتخب في البلاد.

وحصل الغانم على 37 صوتًا مقابل 8 لمنافسه مبارك بن مطر الكواري، من مجموع أصوات أعضاء مجلس الشورى البالغ 45.

وقال الغانم في كلمة له عقب انتخابه، إن مجلس الشورى "سيساعد الحكومة على دفع عجلة النمو إلى الأمام".

وأضاف أن خطاب الأمير، تميم بن حمد، الذي ألقاه في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الجديد اليوم، "شامل، ورسم السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، ومجلس الشورى سيسير على هذا النهج".

وفي 2 تشر ين الأول/ أكتوبر الجاري، أجريت انتخابات مجلس الشورى بوصفها أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5 بالمئة من إجمالي الناخبين.

ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما عيّن أمير البلاد الـ15 الباقين.

وحضر افتتاح جلسات مجلس الشورى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة، وعدد من الوزراء والأعيان.‪‪