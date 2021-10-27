ثلاثة أيام على انقلاب البرهان: السودان... إلى أين؟

تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في السودان، في العاصمة الخرطوم ومدن عدة، على الرغم من الضغوطات التي يمارسها الجيش السوداني، واستمرار الاعتقالات السياسية، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على العملية السياسية والتحول الديمقراطي في البلاد.

وبلغت الأزمة السودانية ذروتها في إعلان قائد الجيش، البرهان، سيطرته على مقاليد السلطة في البلاد وإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء حكام الولايات (18 ولاية)، يوم الإثنين الماضي.

وقد سبق إعلان الرهان اعتقالات طاولت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واثنين من مستشاريه، وعضو مجلس السيادة عن المكون المدني، محمد الفكي سليمان، وعددا من الوزراء.

في هذه الأثناء، تتواصل التظاهرات الرافضة لقرارات البرهان لليوم الثالث على التوالي، وما زالت الشوارع مغلقة من قبل المحتجين بالأحجار والإطارات المحترقة؛ فيما تطرح التساؤلات حول السيناريوهات قد يواجهها السودان بعد تعثر مسار التحول الديمقراطي.

والثلاثاء، أكد البرهان في مؤتمر صحافي، تشكيل الحكومة المدنية المقبلة دون أحزاب سياسية ودون تحديد موعد، وقال: "سنشكل حكومة بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات".

كل هذه الخطوات اعتبرها المدنيون وقوى إعلان الحرية والتغيير "انقلابا عسكريا" ولتقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد؛ فيما اعتبرها البرهان خطوات "تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها الحالية".

وحدد البرهان، الثلاثاء، موعدا للانتخابات في 2023، قائلا: "درسنا موعد انتخابات وحددنا أنه يمكن أن تقام بعد عام ونصف من الآن، لكن رأينا أن نضيف إليها الشهرين في هذا العام (بمعنى أنها ستكون في يوليو/ تموز 2023).

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

تناقض في الرؤى

هذه الأحداث المتلاحقة جعلت البلاد "على حافة الهاوية"، بحسب مراقبين، كونها أخذت العسكر وقوى إعلان الحرية ـ تيار الميثاق، إلى مواجهة قوى إعلان الحرية بقيادة المجلس المركزي والحكومة المقالة.

وهاتان المجموعتان على النقيض في كل شيء، فالحرية والتغيير بقيادة المجلس المركزي، والتي تضم تحالفات وأحزابا ذات ثقل مثل التجمع الاتحادي وحزب الأمة وكذلك حركات مسلحة مثل الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وحركتي الطاهر حجر والهادي إدريس، العضوين في مجلس السيادة، تريد تسليم السلطات للمدنيين.

أما المجموعة الأخرى، التي قادت التحركات في مواجهة المدنيين وحكومة حمدوك، فيقودها الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان، وتيار الميثاق الوطني الذي يضم حزب البعث، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

تداعيات لعدم استقرار

ووفق محللين، فإن تداعيات استيلاء الجيش على السلطة، الإثنين، ستستمر لفترة من الزمن ومن المرجح أن يصاحبها حالة من عدم الاستقرار.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عثمان فضل الله، إن "المعطيات الآنية تقود إلى أن تشهد البلاد عدم استقرار في المنظور القريب".

ورأى أن العامل الأساسي لعدم الاستقرار سيكون ممثلا في "عدم وجود حاضنة سياسية قريبة من الثورة التي أطاحت بالبشير قبل عامين، بالإضافة إلى أن مشاهد الاحتجاجات توضح أن الحراك الشعبي سيستمر".

وتشهد العاصمة الخرطوم، احتجاجات واسعة، وأغلق المحتجون الطرقات بالمتاريس رفضا لخطوات الجيش.

مزيد من التأزم

وقد تدفع قرارات البرهان إلى مزيد من التأزم وعدم الاستقرار، إذ تضمنت تجميد بعض الصلاحيات الحيوية، مثل إعفاء الولاة وحل مجلسي السيادة والوزراء، وهي كفيلة بأن تعيد الأمور إلى ما قبل نيسان/ أبريل 2019، تاريخ عزل البشير.

وفي هذا الشأن، رأى المحلل السياسي أمير بابكر، أن تلك الخطوات ستقود للعودة إلى التظاهر بشكل أكبر ومستمر كما حدث في الاحتجاجات ضد البشير، والتي استمرت نحو 5 أشهر قبل الإطاحة به.

وفي مقابل ذلك، يرى مراقبون أن مآلات الأوضاع الحالية قد تمضي إلى ما يسعى إليه البرهان ومجموعته بإقامة انتخابات كما يريدها هو في سيناريو مشابه للسيناريو المصري بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وكل ذلك مرهون بقدرة حلفاء البرهان من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات ومصر والسعودية، على إحداث اختراق في موقف المجتمع الدولي الداعم لحكومة حمدوك والانتقال المدني.

وبحسب محللين، فإن هذا الدعم من حلفاء البرهان العرب، قد يجد دعما إضافيا من روسيا والصين، في إطار تنازعهما في القرن الأفريقي مع الولايات المتحدة.

إلا أن النجاح في المضي إلى آخر شوط وإقامة انتخابات، يبدو مستحيلا في ظل الردود الأولية من المجتمع الدولي والولايات المتحدة، والتي قد تفرض عقوبات تعيد البلاد إلى سنوات من المعاناة مع العقوبات الأميركية لنحو 17 عاما.

رفض شعبي وسيناريو قاتم

كما يرى بعض المتابعين للشأن السوداني، أن احتمالات وصول البرهان إلى غايته قد يبدو مستحيلا في ظل الرفض الشعبي لتولي العسكر للسلطة تحت أي ذريعة.

كما يعتبر آخرون أن السيناريو الأسوأ، هو تنازع الأطراف والمجموعات المتشاكسة سياسيا، إلى حد رفع السلاح المنتشر في البلاد بصورة كبيرة.

وهذا السلاح ليس لدى الحكومة والحركات المسلحة فقط، فهو منتشر بين القبائل أيضا، وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق في شرق البلاد وغربها وجنوبها أحداث عنف أدت إلى سقوط عشرات القتلى.

ويعزز هذا الرأي أن الشارع شهد الأسبوع الماضي انقساما بين أنصار اعتصام القصر الموالي للعسكر، والحشود المطالبة بالحكم المدني والتي تدعم "الحرية والتغيير".

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في دارفور وكردفان، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة (مدافع ورشاشات).