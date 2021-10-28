السودان: البرهان يقيل سفراء رفضوا الانقلاب ودعوات أممية للحوار

أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إعفاء 6 سفراء من مناصبهم، من أصل 12 سفيرا، بعد رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، حيث وصفوا القرار بالانقلاب.

وأعفى البرهان كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية في جنيف، وفق ما أوردت "رويترز".

وذكر التلفزيون الرسمي السوداني، أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، ولدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم خليل، ولدى قطر عبد الرحيم صديق، ولدى الصين جعفر كرار، ولدى فرنسا عمر مانيس، فضلا عن رئيس البعثة السودانية بجنيف علي الجندي.

ورفض سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الإثنين الماضي.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل الضغوطات الدولية على برهان من أجل العدول عن إجراءات الانقلاب، حيث علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت أطراف دولية مساعداتها للخرطوم.

في المقابل، تلقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء السوداني، أن حمدوك أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف المصدر أن حمدوك قال إن أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان، كما حذر من استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين.

ويواصل المتظاهرون في الخرطوم احتجاجاتهم رفضا لقرارات القائد العام للجيش حل حكومة حمدوك ومجلس السيادة، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.

إلى ذلك، تقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس، بمقترحات للقائد العام للجيش السوداني، تدعو إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، في محاولة للخروج من الأزمة في السودان.

وتتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي سيقدم عليها البرهان، بعد إعلانه حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء في البلاد، وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة الدستورية.