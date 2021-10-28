لا طلب رسميًا لعودة النظام السوري للجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة النظام السوري لشغل مقعده بالجامعة، لكنّه استدرك بأن لا طلب رسميًا إلى الآن.

وذكر أبو الغيط في مقابلة مع قناة "صدى البلد" المصرية، مساء الأربعاء، أن بعض الدول العربية (لم يسمها) "تنفتح بشكل هادئ" على النظام السوري، وأضاف "لكن لم أرصد أنا شخصيا كأمين عام أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد".

وبموافقة 18 دولة واعتراض 3 أخرى، هي سورية ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، علقت الجامعة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عضوية النظام السوري ردا على جرائمه ضد الشعب.

كما أوضح أبو الغيط، خلال المقابلة، أن "هناك قمة مؤكدة في الجزائر في مارس (آذار) 2022"، وتابع أنّ "الجزائر متصدرة للعودة السورية، والعراق يتحدث عن العودة السورية والأردن لديهم رغبة في عودة سورية وبدء اتصالات وعودة سفراء، وهذا كله يمثل بداية زخم".

وتساءل: "متى نشهد الخطوة الإجرائية في الدفع نحو العودة؟"، مضيفا: "رد الفعل السوري نرصد ترحيبا من جانبه بالعودة وحتى الآن إجرائيا لم يحدث".

ولم يكشف أبو الغيط عن الموقف الخليجي أو المصري من عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وأفاد بأن "آلية العودة تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره".

وحول إمكانية حضور مندوب النظام السوري القمة المقبلة، قال إن ذلك سيحدث حال وجود "توافق عربي"، مؤكدا صعوبة طرح الأمر للتصويت.

وشدّد على أن نظام بشار الأسد لا يعفى "من مسؤولية ما حدث في سورية، والذي آثار حفيظة أطراف عربية كثيرة".

وشهد تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، في الأشهر الثلاثة الأخيرة وتحديدا منذ يوليو/ تموز الماضي، لقاءات ثنائية مكثفة ونادرة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية عابرة بين الدول، لا سيما مع الأردن والإمارات ومصر.