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لبنان: مقتل شخصين في انفجار بمخيم للاجئين سوريين

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 19:27

لبنان: مقتل شخصين في انفجار بمخيم للاجئين سوريين
طفل سوريّ على أرض مخيّم التهمته النيران بوقت سابق (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شخصان، وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، جرّاء انفجار قذيفة قديمة، ضمن خردة كان يجمعها أحد القتيلين، في مخيم لاجئين سوريين شرقي لبنان.

ووقع الانفجار أثناء محاولة خالد سلوم (40 سنة)، وهو سوري الجنسية، تفكيك قذيفة قديمة، ضمن خردة يجمعها، بمخيم للنازحين السوريين في محلة الحديدية ببعلبك شرقي لبنان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأدّى الانفجار كذلك إلى مقتل الطفل علي حسن سلوم (4 سنوات) وهو ابن شقيق القتيل الأول، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين من أقربائهما هما لين سلوم ورائد أحمد سلوم.

وحضرت قوة من الجيش اللبناني، إلى موقع الحادث، وفرضت طوقا حول المخيم، كما حضر خبير عسكري لمعاينة مكان الانفجار وسببه، في ظل منع للاقتراب والتصوير، حتى تأمين المنطقة.

وتولّت سيارات الدفاع المدني نقل الجثتين والجريحين، بينما لا تزال التحريات مستمرة للوقوف على تفاصيل الحادث المختلفة.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.

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#لبنان
#لاجؤون سوريون
#انفجار قذيفة

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