  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: إغلاق "المنطقة الخضراء" بالكامل عقب اشتباكات مع محتجين

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 15:55

العراق: إغلاق "المنطقة الخضراء" بالكامل عقب اشتباكات مع محتجين
عناصر أمن عراقي ببغداد، نهاية الشهر الماضي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أغلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، "المنطقة الخضراء" في بغداد بالكامل، عقب وقوع اشتباكات مع محتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني في شرطة بغداد، القول إن "تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى مداخل ومحيط المنطقة الخضراء (شديدة التحصين) لمنع أية محاولات لاقتحامها".

وأوضح أن "توجيهات صدرت بضرورة احتواء الموقف المتصاعد بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء (تضم مقار السفارات والبعثات الأجنبية)".

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحيّ لمنع متظاهرين محتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية من اقتحام المنطقة.

وقال المصدر إن "مئات من أنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، حاولوا اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد".

وأوضح أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام المنطقة شديدة التحصين بالعاصمة".

وأضاف: "المتظاهرون رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وهناك أنباء عن وقوع إصابات من الجانبين (لم يحدد عددها)، والوضع الأمني لا يزال متوترا في المنطقة".

وهددت "اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات" في العراق، أمس الخميس، باللجوء إلى التصعيد في المرحلة المقبلة حال الإبقاء على النتائج المعلنة.

ودعت اللجنة في بيان، إلى "الخروج بتظاهرات سلمية تحت شعار (جمعة الفرصة الأخيرة) قبل أن تبدأ في مرحلة تصعيدية أخرى (لم تحددها)".

واللجنة التحضرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تشكلت الأسبوع الماضي، مع بدء اعتصام مفتوح لأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الاقتراع أمام مداخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

والأسبوع الماضي، بدأت مفوضية الانتخابات في العراق بإعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.

وقالت المفوضية في بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا، دون الإعلان عن موعد للانتهاء من كامل الفرز.

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها أرسلت النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد.

كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية. ويقول المعترضون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة"، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

بودكاست عرب 48

#العراق
#بغداد
#المنطقة الخضراء
#إطلاق النار على متظاهرين

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العثور على دبلوماسي روسي ميتًا في برلين: سقط أو أُسقِط؟
العثور على دبلوماسي روسي ميتًا في برلين: سقط أو أُسقِط؟

2021-11-05

"فايزر" تطور حبوبا مضادة لكورونا ناجحة بنسبة 89%
"فايزر" تطور حبوبا مضادة لكورونا ناجحة بنسبة 89%

2021-11-05

إدارة بايدن ومفاوضات النوويّ الإيرانيّ... "السير على حبل مشدود"
إدارة بايدن ومفاوضات النوويّ الإيرانيّ... "السير على حبل مشدود"

2021-11-05

الأكثر قراءة

الاحتلال يفعّل الاعتقال الإداري ضد القواسمة ويعيده للسجن

الاحتلال يفعّل الاعتقال الإداري ضد القواسمة ويعيده للسجن

2021-11-04
الكنيست يصادق على ميزانية الدولة لعام 2021

الكنيست يصادق على ميزانية الدولة لعام 2021

2021-11-04
مصرع عامل من الفريديس دهسا على شارع 6

مصرع عامل من الفريديس دهسا على شارع 6

2021-11-04
مصرع شاب من كابول جراء سقوطه في ورشة بناء برهط

مصرع شاب من كابول جراء سقوطه في ورشة بناء برهط

2021-11-04
تقرير إسرائيلي: النقابات المصرية عقبة أمام التطبيع

تقرير إسرائيلي: النقابات المصرية عقبة أمام التطبيع

2021-11-04