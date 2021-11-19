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"المهنيين السودانيين": وجود تسجيلات لتورّط أمنيين في قتل متظاهرين

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 09:36

"المهنيين السودانيين": وجود تسجيلات لتورّط أمنيين في قتل متظاهرين
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، أمس الخميس، وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين.

جاء ذلك في بيان للتجمع، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، عقب ساعات على نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأفاد البيان بأن "القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين".

وأوضح البيان أن "مجزرة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري" .

وفي وقت سابق أمس، زعمت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".

وقال المدير العام للشرطة السودانية، خالد مهدي، في مؤتمر صحافي: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.

بودكاست عرب 48

#تجمع المهنيين السودانيين
#السودان
#قوات الشرطة
#مقتل متظاهرين

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