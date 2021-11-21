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ليبيا: الدبيبة يترشّح للانتخابات الرئاسيّة

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 18:56

ليبيا: الدبيبة يترشّح للانتخابات الرئاسيّة
عبد الحميد الدبيبة (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قدّم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية كانون الأول/ ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وداخل مقرّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، قدم الدبيبة أوراق ترشيحه، وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.

ووصل عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية إلى 31، بعد تقدم الدبيبة، اليوم، بالإضافة إلى 7 مرشحين، أمس السبت، إلى المفوضية العليا للانتخابات، المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.

وكانت خطوة الدبيبة منتظرة بعدما قدم اخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".

ووفق فيديوهات بثتها صحيفة "المرصد" وموقع "الأحرار"، فقد تقدم السبت، لانتخابات الرئاسة كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحمد الهادي الحتواش، وعبد المجيد سيف النصر،‎ وبشير صالح، وبشير الزويك‎، وضوء عبد الله أبو ضاوية‎، ومبروك أبو عميد.‎

وكان كل من عثمان عبد الجليل، وعبد السلام يونس رحيل، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبد الحكيم اكشيم، وإسماعيل الشتيوي، وأسامة البرعصي، ومحمد أحمد الشريف، ومحمد علي المهدي، وأحمد امعتيق، وعلي زيدان، وعارف النايض، ترشحوا لانتخابات الرئاسةمنذ فتح باب الترشح.

كما ترشح لانتخابات الرئاسة كل من محمد المزوغي، وعبد الله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبد الحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي.

وفي 8 شرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

بودكاست عرب 48

#رئيس الحكومة الليبية المؤقتة
#عبد الحميد الدبيبة
#ليبيا
#الانتخابات اللليبية

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