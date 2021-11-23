أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الصباح برئاسة الوزراء

أمَرَ أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسا للوزراء وكلّفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وفق ما صدر عن وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت قد أوردت الوكالة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر أن أمير الكويت، قبِل استقالة الحكومة، وأمر الوزراء بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وذلك بعد أن قدّم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة حكومته في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي سياق منفصل، ظهر أمير الكويت في شريط مصوّر بمقر الديوان الأميري لأول مرة، بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي في الأيام القليلة الماضية.

وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية بصفة مؤقتة، بعد يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.