ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 44

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 44 شخصًا، عقب وفاة مصاب متأثرا بجراحه.

وقالت اللجنة، التابعة لتجمّع المهنيّين السودانيين، "ارتقت قبل ساعات من الآن روح الشهيد محمـد الشيخ إدريس، 53 سنة متأثرًا بإصابته في مليونية 17تشرين الأول/نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لضرب مبرح في الرأس بعقب البندقية".

وتابعت "أدّى (الضرب) إلى حدوث كسر في الجمجمة ونزيف دماغي، بهذا يرتفع شهداء شعبنا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم إلى 44 شهيدًا".

وتتواصل الاحتجاجات رغم توقيع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتفاقًا جديدًا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" و"الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

ويعاني السودان، منذ الانقلاب الماضي أزمة حادة، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".