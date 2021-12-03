ميقاتي: استقالة قرداحي "كانت ضرورية"

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجمعة، إن استقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي، "كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال ميقاتي، في بيان، عقب لقائه قرداحي في مقر الحكومة ببيروت، إن الاستقالة "من شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية".

وأكد أن لبنان حريص على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري الحكومي من أجل "تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة، والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها"، ولفت إلى أن لبنان "حريص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي أي نزاع عربي - عربي".

ودعا ميقاتي "الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة"، وشدّد على أن "الحكومة ترفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن دول الخليج واستقرارها".

وأضاف أن حكومته تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى وضع مصلحة البلاد "فوق كل اعتبار"، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها.

وأعرب عن أسفه "لما حصل سابقًا، وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت"، نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الأشقاء في السعودية ودول الخليج "على قاعدة الاحترام".

وبحسب البيان، أجرى ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية، ميشال عون، بعيد تسلمه من قرداحي كتاب استقالته، بحثا فيه الوضع وآخر المستجدات الحكومية.