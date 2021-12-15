الجيش الأردني ينفي إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين

نفى الجيش الأردني، الأربعاء، صحة الخبر الذي تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مفاده إطلاق قواته النار صوب جنود إسرائيليين عند المناطق الحدودية.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة، مساء الثلاثاء، عن موقع "واللا" الإسرائيلي، أن جنديا أردنيا أطلق الرصاص تجاه مجموعة تضم 10 جنود إسرائيليين، كانوا يقفون قرب الحدود المشتركة بين فلسطين وسورية والأردن، دون حدوث إصابات. وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن قوات الجيش الإسرائيلي، من جانبها، امتنعت عن استهداف مصدر إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول أنه "في تمام الساعة 11:39 (توقيت محلي) من صباح يوم أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)".

وأضاف: "قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب، برماية تهيبيه (تحذيرية) للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود".

وأوضح أنه "صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك".

وأكد المصدر في ختام البيان أن "الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي"، داعيا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها".

وشدد على أن القيادة العامة للجيش الأردني "مستمرة بالتأكيد على جميع تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم، وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها".