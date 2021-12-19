لبنان: تحذير من انقطاع الاتصالات والإنترنت خلال ساعات

حذّر وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، اليوم الأحد، من انقطاع الاتصال والإنترنت في بلاده تدريجيا، بسبب الأزمة المالية وشحّ الوقود.

ولفت القرم في بيان إلى "عدم توفر المال والوقود اللازم لتشغيل قطاع الاتصالات"، مشيرا إلى "توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت (المخصص لتوليد الطاقة)".

وقال: "نحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية".

ودعا القرم إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة "أوجيرو" التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.

وتتبع هيئة "أوجيرو" لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.

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ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ونقصا في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.

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