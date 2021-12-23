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أميركا تصادر شحنة أسلحة من إيران ببحر العرب

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 08:35

أميركا تصادر شحنة أسلحة من إيران ببحر العرب
سفينة الأسلحة التي ضبطت ببحر العرب (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن سفن الأسطول الخامس الأميركي ضبطت، الإثنين الماضي، شحنة أسلحة غير قانونية على مركب صيد إيراني في شمال بحر العرب.

وأوضحت القيادة أن ضبط الأسلحة جاء خلال "الصعود إلى المركب للتحقق من هوية العلم، وفقا للقانون الدولي المتعارف عليه".

وقال الأسطول الخامس الأميركي في بيان، أمس الأربعاء، إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة.

وأوضح أن السفن الساحلية لدوريات البحرية الأميركية، عثرت على الأسلحة أثناء بحث أجراه أفراد من خفر السواحل الأميركي. وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمرة الصواريخ الموجهة USS O’Kane (DDG 77).

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

وقال الأسطول الأميركي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن قوات البحرية الأميركية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.

وصادر طراد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في أيار/مايو الماضي.

ويعد توريد الأسلحة بشكل مباشر، أو غير مباشر، أو بيعها، أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ أوائل عام 2015، بعد أن أطاحت الجماعة بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

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#جماعة الحوثي

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