المغرب: المئات يحتجّون في عدد من المدن رفضا للتطبيع

شارك مئات المغاربة، أمس الأربعاء، في مسيرات احتجاجية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل بعدد من المدن، في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للتطبيع ومطالبة بالتراجع عن لاتفاق الذي وصفوه بـ"المشؤوم"، من قبيل: "المغرب أرضي حرة والصهيون يطلع برا"، و"فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم"، و"يا صهيون يا ملعون وفلسطين في العيون"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين"، و"لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة".

وتدخّل عناصر أمن لمنع المسيرات الاحتجاجية في بعض المدن، كالرباط والدار البيضاء.

وقال منسق "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، عبد الصمد فتحي، في مسيرة الرباط الاحتجاجية، إن "الصهاينة المحتلين لفلسطين يسعون إلى احتلال المغرب أيضا، وتخريبه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".

وأضاف فتحي متسائلا: "متى أتى الخير من الصهاينة؟"، مشيرا إلى أن المغرب يباع ويخرب بموجب الاتفاق.

وجدد فتحي التأكيد على موقف الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الرافض والمناهض للتطبيع مع إسرائيل، داعيا الشعب إلى رفضه.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وقع المغرب اتفاقا ثلاثيا مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، يقضي باستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، في الوقت الذي اعترفت فيه الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو".

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها في الصحراء الغربية، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الصحراء الغربية.