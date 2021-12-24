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السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 48

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 23:34

السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 48
من الاحتجاجات الأخيرة في السودان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت لجنة أطباء السودان أن عدد ضحايا الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 48 قتيلا؛ بعد وفاة متظاهر متأثرا بجروحه، مساء الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان لها "ارتقت قبل قليل روح الشهيد حمدي بدر الدين أحمد الفكي بأحد مستشفيات الخرطوم، إثر إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية".

وأضافت أن الراحل (35 عاما) أصيب "خلال مشاركته في مليونية 19 كانون الأول/ ديسمبر في مواكب محلية الخرطوم".

وأردفت "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 48 شهيدا خالدين في ذاكرة أمتنا".

وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.

وتظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، الأحد، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة "بحكم مدني كامل".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات حول الأمر، إلا أنها أعلنت في وقت سابق الجمعة، إغلاق جسور الخرطوم، محذرة من الاقتراب من المواقع السيادية، وذلك عشية تظاهرات مرتقبة السبت، للمطالبة بـ"الحكم المدني".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

بودكاست عرب 48

#السودان
#احتجاجات
#عبد الله حمدوك
#عبد الفتاح البرهان
#لجنة أطباء السودان

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