%29 من النساء العراقيّات يتعرّضن للعنف بمختلف أشكاله

تتعرّض 29% من نساء البلاد إلى العنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى تسجيل نسبة مرتفعة للأمية بينهنّ تبلغ 20%، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في بغداد أعلنت خلاله نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لأوضاع المرأة في العراق بين عامي 2011 و2021. وأجرت وزارة التخطيط المسح بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأظهر المسح أن 29 بالمئة من نساء العراق يتعرضن لكل أشكال العنف، ويشكل العنف الاقتصادي (تحكم الزوج بوصول الزوجة للموارد الاقتصادية) أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته بنسبة 22 بالمئة، يليه العنف اللفظي بنسبة 12 بالمئة، أما الأنواع الأخرى فتقل بشكل كبير كالعنف الجسدي بنسبة 3.6 بالمئة، والعنف الجنسي بنسبة 1.8 بالمئة.

كما أشار المسح إلى أن 25.5 من النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، و10.5 بالمئة منهن تزوجن قبل بلوغهن 15 سنة.

ووفق نتائج المسح، فإن عدد النساء اللواتي يعملن حاليا مازال منخفضا بنسبة بلغت 9.2 بالمئة، بينما تزداد النسبة في إقليم كردستان إلى 14 بالمئة.

وحينما سُئلن عن مدى استعدادهن للعمل أشارت 21 بالمئة منهن أنهن مستعدات للعمل و7 بالمئة منهن مستعدات للعمل بشروط، وفق النتائج.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن "هذا المسح يمثل أهمية كبيرة لأنه جاء في ظل ظروف صعبة ومعقدة تمثلت بتداعيات جائحة كورونا، كما انه يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية كثيرة".

وأضاف أن "نتائج المسح تمثل أساسا مهما أمام راسمي السياسات ومتخذي القرارات الاقتصادية، لوضع حلول ومعالجات في إطار الخطط التنموية بعيدة المدى".

وأشار إلى أن المسح أظهر ارتفاع الأمية بين النساء في العراق بنسبة تبلغ أكثر من 20 بالمئة مقارنة مع نسبة 8 بالمئة بين الذكور.

وبشأن عدد سكان البلاد، قال الهنداوي إن أرقام وزارة التخطيط للعام الماضي تفيد بأن عدد سكان العراق يبلغ 40 مليونا و150 ألفا، متوقعا وصول عدد سكان البلاد لأكثر من 41 مليونا بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن نسبة النمو السكاني في العراق تبلغ 2.5 بالمئة، وهي مرتفعة رغم تراجعها عما كانت عليه في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن عدد سكان العراق يزداد سنويا بما لا يقل عن 800 ألف نسمة.