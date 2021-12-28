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لبنان: ميقاتي لا يستبعد الاستقالة وانتخابات برلمانية بأيار

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 11:33

لبنان: ميقاتي لا يستبعد الاستقالة وانتخابات برلمانية بأيار
انتخابات نيابية ورئاسية جديدة (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

وقع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مرسوم إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو المقبل، حيث أحال المرسوم إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، وكرر الدعوة لإبعاد القضاء عن محاولات الاستغلال السياسي، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم استقالته من منصبه إذا كانت هي الحل لخروج لبنان من أزمته.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة اليوم الثلاثاء إنه "تبقى أيام قليلة ونطوي عاما كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب"، مضيفا "كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا إلا المساهمة في إطفاء النار".

وشدد ميقاتي على أنه لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية إننا "أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي، لقد قبلنا المهمة ولم نتردد في تحملها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة".

إلى ذلك، وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوى، أمس الإثنين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الموافق 15 أيار/مايو القادم.

وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والأحد الموافقين 6 و8 أيار/مايو القادم، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

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#لبنان
#نجيب ميقاتي
#انتخابات برلمانية
#انتخابات رئاسية

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