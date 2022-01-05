قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

تعرض مطار بغداد الدولي فجر اليوم الأربعاء، إلى هجوم بصواريخ "كاتيوشا"، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على المطار الذي يضم قاعد "فيكتوريا" الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف مطار بغداد الدولي بـ4 صواريخ كاتيوشا، انطلقت من حي الجهاد المجاور للمطار، دون ذكر تفاصيل عن حصيلة الهجوم.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الصواريخ استهدفت قاعدة فكتوريا التي تضم عسكريين أميركيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة.

وتعرضت قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار غربي العراق، التي يوجد فيها مستشارون تابعون للتحالف الدولي، أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، بحسب خلية الاعلام الأمني العراقية التي قالت إن "الطائرتين اسقطتا خارج محيط القاعدة دون خسائر".

ويوم الاثنين، ذكر مصدر أمني عراقي أن أنظمة الدفاع أحبطت هجوما بطائرتين مسيّرتين على قاعدة فكتوريا، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لاغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في 3 كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين، بالثأر لمقتل سليماني ما لم تتم محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.