انفجار يهز موقعا عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان

هز دوي انفجار وقع في منطقة بلدة رومين في جنوب لبنان، قبيل فجر اليوم، الخميس. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار حدث في موقع يضم مركزا عسكريا تابعا لحزب الله، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقالت مصادر إن الانفجار وقع في قرية حومين، قضاء النبطية، قرابة الساعة الثانية قبل الفجر، فيما نشر مواطنون في الشبكات الاجتماعية صورا قالوا إنها من الانفجار.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مبنى للخدمات الاجتماعية التابع للجماعة، في بلدة حومين الفوقا"، وأن الأضرار اقتصرت على المبنى الذي وقع فيه الانفجار مع تكسير بعض زجاج المنازل المجاورة.

انفجار يهزّ موقعا عسكريا تابعا لـ"حزب الله" جنوبيّ لبنان

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عناصر من حزب الله فرضوا طوقا أمنيا حول مكان الانفجار. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "النهار"، فإن "عناصر حزبية لم يسمحوا للمراسلين الراغبين في الوصول إلى مكان قيل إنه شهد انفجاراً في خراج بلدة رومين عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل".

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا لهيبا بعيدا من المنازل السكانية. وقال أحدهم "كان صوت الدوي قوياً جداً".

ولم تصدر أجهزة الأمن اللبنانية توضيحا حول هذا الانفجار، لكن السكان يتناقلون رواية مفادها أن الدوي من جراء انفجار مولد كهربائي "امتد إلى مستودع أسلحة".

إلا أن "معلومات أمنية"، بحسب الصحيفة، رجحت أن "طائرة استطلاع إسرائيلية قامت برمي صاروخ باتجاه مركز قائم تابع لحزب الله على جانب الجسر الرابط بين البلدتين".

ولم تؤكد أو تنفي مصادر مقربة من حزب الله احتمال استهداف طائرة إسرائيلية للموقع، ودعت إلى انتظار رواية حزب الله.