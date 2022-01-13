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دعم أميركي لنقل الغاز من المتوسط إلى لبنان عبر سورية

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 16:41

دعم أميركي لنقل الغاز من المتوسط إلى لبنان عبر سورية
من إحدى محطات توليد الطاقة في لبنان (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الخميس، أن مسؤولين أميركيّين أبلغوه باستثناء بلاده من عقوبات نقل الطاقة عبر سورية، وذلك عن طريق مسؤولين مصريين.

وأفاد بو حبيب بأنّ "المسؤولين الأميركيّين جدّدوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سورية، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شحّ الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وبحسب الوزير اللبناني، فإن "الأميركيّين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر (عقوبات تفرضها واشنطن على النظام السوري)، حيث تم ذلك عبر المسؤولين المصريين".

وفي العام 2020، أقرّت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سورية"، أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

ومطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحلّ أزمة طاقة يعاني منها البلد.

وفي سياق آخر، قال بو حبيب "المسؤولون الأميركيّون يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (بين لبنان وإسرائيل)".

وأفاد بأن الموفد الأميركي المكلف بهذه المهمة، هاموس هولشتاين، "سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف".

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#لبنان
#الغاز
#المتوسط
#إسرائيل
#مصر
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#قانون قيصر

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