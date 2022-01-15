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لبنان: انتعاش الليرة يخفض أسعار الخبز والوقود

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 07:56

لبنان: انتعاش الليرة يخفض أسعار الخبز والوقود
تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بيروت، الخمس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

سجلت أسعار الخبز والمحروقات في لبنان، أمس، الجمعة، انخفاضا إثر تحسن قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار.

وقرر وزير الاقتصاد أمين سلام، خفض سعر ربطة الخبز الأبيض (وزنها نحو 1 كيلوغرام) من 12 ألف ليرة إلى 11 ألف ليرة، بحسب بيان صدر عن وزارته، الجمعة.

وذكرت الوزارة، أن تخفيض سعر الخبز يأتي "حرصا على قوت اللبنانيين، وتزامنا مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وانخفاض أسعار المحروقات".

في السياق ذاته، انخفض سعر صفيحة المازوت (20 لترا) من 410 آلاف ليرة إلى 363 ألف ليرة، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة، الجمعة.

كما انخفض سعر صفيحة البنزين من 378 ألف ليرة إلى 369 ألف ليرة، وفق المصدر ذاته.

والجمعة، سجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار تحسنا ملحوظا، إثر استمرار البنك المركزي بتزويد المصارف بالدولار منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والسماح لعملائه بسحب جزء من ودائعهم بالدولار نقدا.

كما سمح البنك المركزي للمواطنين بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة "صيرفة" التابعة للبنك، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الواحد فيها نحو 24 ألف ليرة.

وسجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، الجمعة، نحو 27 ألف ليرة، بعدما كان قد بلغ مطلع الأسبوع الماضي نحو 32 ألف ليرة.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.

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