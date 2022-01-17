السودان: قمع مظاهرات منددة بالانقلاب وتطالب بالحكم المدني

خرج آلاف السودانيين مجددا، اليوم الإثنين، في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر، فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

وانطلق المتظاهرون من محطة "باشدار" جنوبي الخرطوم، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها "مليونية 17 يناير"، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين.

وقالت لجان المقاومة إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

ومع تجدد الاحتجاجات، تستعد الخرطوم لاستقبال وفد أميركي تقوده مول في، مساعدة وزير الخارجية، والمبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأميركي خلال أيام إلى العاصمة السودانية، حيث يلتقي مسؤولين عسكريين ومعارضين وناشطين.

وقبل ذلك، سيزور الوفد الأميركي العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر دعم السودان لحشد الدعم للبعثة الأممية في مسار عملية انتقال السلطة تحت قيادة مدنية.

أما مبعوث الاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي، فعقد سلسلة لقاءات، شملت عضوي مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار والطاهر حجر.

وأكد بانكولي أهمية استمرار الحوار للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل حل الأزمة ممكنا.

وفي خضم حراك دبلوماسي إقليمي ودولي، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة موافقتها المشروطة على مبادرة أممية تستهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان.

ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ن احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما عدته قوى سياسية انقلابا عسكريا.