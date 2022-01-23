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لبنان: سنُخضِع المبادرة الكويتيّة للتشاوُر

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 16:54

لبنان: سنُخضِع المبادرة الكويتيّة للتشاوُر
الرئيس اللبناني، عون (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أن بلاده ستخضع المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح للتشاور، لإعلان موقف مناسب بشأنها.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب لقاء جمع الرئيس عون بالوزير الكويتي، في القصر الجمهوري، في بعبدا، شرقي العاصمة بيروت.

وأفاد البيان بأن الصباح قدم للرئيس عون المبادرة التي "تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج" دون مزيد من التفاصيل بشأنها.

وقال عون وفق البيان، إن الأفكار التي وردت في المبادرة التي سلمها الوزير الكويتي "ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها".

ورحب الرئيس اللبناني "بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي".

وبحسب البيان، فإن الصباح قدم المبادرة نفسها إلى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، في تصريحات له عقب لقائه عون، إنه حمل إلى لبنان "رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان" دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بحسب ما جاء في ذات البيان.

ووصل الصباح إلى بيروت، أمس السبت، في زيارة رسمية ليومين هي الأولى لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية التي بدأت أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت، إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي والذي استقال في ما بعد، انتقد فيها حرب اليمن، قبيل توليه الوزارة.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن، وعلى إثر أزمة تصريحات قرداحي، سحبت سفراءها من لبنان، وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة بلادها، وما زال هذا الوضع على حاله إلى اليوم.

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