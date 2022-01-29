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عشية المظاهرات: السلطات تعلن وسط الخرطوم "منطقة محظورة"

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 19:55

عشية المظاهرات: السلطات تعلن وسط الخرطوم "منطقة محظورة"
احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت السلطات السودانية اليوم، السبت، عن حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، وذلك عشية مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان لها، إن "منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا، وحتى شارع النيل شمالا وغير مسموح بالتجمعات فيها".

وأضافت اللجنة "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأنها إذ تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها".

وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن "يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.

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#السودان
#الخرطوم
#مظاهرات
#عبد الفتاح البرهان

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