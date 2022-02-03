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العراق 2021: 52 طفلا قُتلوا جراء مخلفات الحرب

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 10:27

العراق 2021: 52 طفلا قُتلوا جراء مخلفات الحرب
أطفال ينزحون من الموصل بسبب المعارك (توضيحية - الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، أن 52 طفلا قُتلوا و73 أصيبوا بإعاقة، في العراق، جراء تعرضهم لانفجار مخلفات حربية، خلال العام 2021.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "4 طفال قتلوا فيما فقد اثنان آخران أطرافهما، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في موقعين مختلفين في العراق".

وأضافت أن "هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال ففي عام 2021، قتل في العراق 52 طفلاً، وتعرض 73 طفلا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية والذخائر غير المتفجرة".

وأكدت المنظمة أن "هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المتضافرة للحد من تأثير هذه المتفجرات".

وتعتبر الألغام والقنابل غير المتفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك إلى جانب الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد، والتي تعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، إبان غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق في العراق بين عامي 2014 و2017.

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#العراق
#انفجار
#مخلفات الحرب
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