قمع تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في السودان

عرب ٤٨/ أ ف ب

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الإثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقمعت قوات الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة في محاولة لتفريقهم على بعد حوالي 500 متر من قصر الرئاسة بوسط العاصمة، ما أدى إلى اصابة البعض.

وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأم درمان، للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حسب ما أفاد شهود عيان.

وهتف المتظاهرون "العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.

وامتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، حيث قال خالد يوسف، أحد شهود العيان من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كيلومترا جنوب الخرطوم: "في الواحدة تماما تجمع حوالي 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الأعلام السودانية وصور للشهداء وبدأوا يهتفون ‘لا لا لحكم العسكر‘".

(أ ب)

وقالت سامية محمد، وهي شاهدة عيان من مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد: "تجمع ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلام ويهتفون ضد حكم العسكر".

كذلك تظاهر ألفا شخص في ولاية القضارف شرق البلاد، حسب شهود عيان.

وتأتي احتجاجات الإثنين بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ"التدخلات الأجنبية" وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.

وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحضّ السلطات على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية. وكما حدث تكرارا أثناء تظاهرات مؤيدة للجيش، قام بعض المشاركين بالاعتداء على عدد من الصحافيين.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق، عمر البشير.

وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

(أ ب)

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتدعي أن ضابطا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى مصرعه، بالاضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

ومؤخرا أعلنت السلطات أنها ضبطت أسلحة كانت بحوزة عناصر بيّنت مشاهد فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم استخدموها.

والأسبوع الماضي، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في، أنها أبلغت القادة العسكريين في السودان باستعداد الولايات المتحدة "لفرض تكاليف (عقوبات) إضافية بالتنسيق مع شركائنا في حال استمرار نمط العنف الحالي".

وكانت واشنطن قد أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب.

وما زال السودان، إحدى أفقر دول العالم، محروما من المساعدات الدولية احتجاجا على الانقلاب، ويعاني مزيدا من الانقسامات. وكما كانت الحال قبل الانقلاب، تشهد الشوارع مسيرات لمتظاهرين يتبنون مواقف متناقضة.