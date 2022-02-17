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البحرين تبلغ السفير الأميركيّ بتحفّظها على لقائه جمعيّات أهليّة

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 00:01

البحرين تبلغ السفير الأميركيّ بتحفّظها على لقائه جمعيّات أهليّة
بوندي، (الموقع الرسمي اللسفارةالأميركية بالإمارات)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أبلغت البحرين، مساء الأربعاء، السفير الأميركي لديها، ستيفن بوندي بتحفظها على لقائه عددا من ممثلي الجمعيات الأهلية في المملكة.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن "وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني اجتمع مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة".

وأوضحت أن الاجتماع جاء على "خلفية اللقاء الذي جمع السفير في منزله مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث الشؤون الداخلية لمملكة البحرين"، دون تحديد تاريخ ولا هويات المشاركين في اللقاء.

ووفق الخارجية "أبلغ الوزير السفير تحفظ المملكة على اللقاء بما يحمله من دلالات لا تتفق مع القوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن".

وتابعت: "أبدى السفير تفهما كاملا لكل ما نشر من مختلف الجهات في البحرين بهذا الشأن، والحرص على علاقات البلدين".

ووجه مسؤولون في المملكة، بينهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، انتقادات لواشنطن على خلفية هذا اللقاء.

والثلاثاء، قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، فيصل فولاذ، إن "لقاء السفير كان مع مجموعة منتقاة بتعمد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومحلل سياسي، لسماع وجهة نظر أحادية عن أوضاع البلاد"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأعلنت الجمعية البحرينية للشفافية، في بيان الثلاثاء، أن رئيسها حسين الربيعي حضر اللقاء مع السفير الأميركي من باب الاهتمامات الاقتصادية للجمعية، وإن الجمعية مساندة للمملكة ولن تُجر إلى معتركات سياسية.

وفي 3 شباط/ فبراير الجاري، تسلم وزير الخارجية البحريني أوراق اعتماد السفير، ستيفن بوندي.

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#البحرين
#جمعيات أهلية
#ستيفن بوندي

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