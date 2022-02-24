الحرب بأوكرانيا: العراق يطالب بإجازات لطلابه والأردن يعفي مواطنيه من قيود السفر

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إنها خاطبت جامعات ومعاهد تعليمية أوكرانية لمنح الطلبة العراقيين "إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني".

وفجر اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في بيان، إن سفارة بلاده في أوكرانيا "قامت بمفاتحة 27 جامعة ومعهدا أوكرانيا يدرس فيها طلبة عراقيون، ورجت منها إبداء المزيد من الرعاية والاهتمام بهم وتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني".

وتابع: "كما رجت السفارة من تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".

كما حثّت السفارة الرعايا العراقيين على "توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا"، بحسب البيان.

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

الأردن يعفي مواطنيه بأوكرانيا من قيود سفر كورونا

وفي سياق ذي صلة، أعلن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم، إعفاء مواطني بلاده المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة، من كافة قيود السفر المتعلقة بكورونا.

جاء ذلك وفق ما نشره المركز على حسابه بموقع "فيسبوك"، عقب إعلان روسيا عملية عسكرية شرقي أوكرانيا.

وقال المركز: "حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر إعفاء الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا".

وبحسب المنشور ذاته، فإن الإعفاء يتضمن عدم التسجيل على منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية، وعدم اشتراط فحص كورونا قبل 72 من العودة للمملكة، وآخر لدى وصول المطار بعمان.

ولفت المركز الأردني بأن القرار ساري المفعول اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وفجر اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر كلمة متلفزة، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، معتبرا أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

والأزمة الأوكرانية الروسية احتدمت إثر إعلان بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، واللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، مما أثار رفضا دوليا واسعا وعقوبات فرضتها بعض الدول على موسكو.

وبدأت التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل رفض روسيا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها عبر خطط لضم أوكرانيا إليه.