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السودان: مصرع خمسة لاعبين في فريق كرة قدم غرقا

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 21:41

السودان: مصرع خمسة لاعبين في فريق كرة قدم غرقا
توضيحية من الأرشيف (الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

لقي خمسة لاعبين من فريق الملاحة السوداني من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مصرعهم، إثر غرق قارب كان يقلهم من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الإثنين.

وأعلنت وكالة أنباء السودان (سونا) عبر موقعها الإلكتروني الرسمي "استشهاد خمسة من فريق كرة قدم بشندي إثر غرق قارب".

وكان هؤلاء اللاعبون ينتقلون في قارب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل لخوض مباراة مع فريقهم الملاحة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.

وبحسب "سونا"، فقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث و"مازال البحث جاريا لانتشال الجثث".

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#السودان
#فريق الملاحة السوداني
#غرق قارب
#مصرع لاعبين
#ولاية نهر النيل

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