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لبنان يقترض 150 مليون دولار لاستقرار أسعار الخبز

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 17:12

لبنان يقترض 150 مليون دولار لاستقرار أسعار الخبز
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي في لبنان المتضرر من الأزمات لتحقيق الاستقرار في أسعار الخبز خلال الأشهر القادمة؛ حسب ما أفاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني اليوم، الإثنين.

وذكر الوزير، أمين سلام، للصحافيين أن سعر الفائدة على القرض منخفض للغاية لكنه لم يعلن السعر. فيما استخدم مصطلح "القرض الميسر" الذي يشير إلى سعر فائدة أقل من السوق.

وسيوفر القرض راحة كبيرة من خلال استقرار أسعار الخبز في لبنان خلال الانهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد.

وكانت هناك مخاوف من أن الحكومة قد ترفع دعم القمح مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة في البنك المركزي. أي رفع للدعم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حادة في سعر الخبز، مما يؤثر على الفقراء في لبنان حيث يعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، في فقر.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية مدمرة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث. تستورد البلاد معظم قمحها وواجهت نقصًا خلال الأسابيع الماضية حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية حول العالم.

وقال سلام، إن "القرض يأتي في وقت لا يمكننا فيه تحمل أي عدم استقرار في تدفق القمح"، مضيفًا أن "الخبز سيكون متاحًا الآن في الشهر المقبل".

وذكر الشهر الماضي، أن "الحكومة ليس لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صنع الخبز العربي المسطح، وهو الغذاء الرئيسي في لبنان".

وقال إن "الحرب في أوكرانيا تجبر لبنان على البحث عن مصادر قمح جديدة بعيدة وأغلى ثمنا".

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#البنك الدولي
#لبنان
#الأمن الغذائي
#أسعار الخبز
#أزمة لبنان

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