اختيار محمد بن زايد رئيسا للإمارات

اختار أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وعقد المجلس اجتماعا صباح اليوم السبت، في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحضر الاجتماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارسا أمينا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات.. داعين أن يوفق صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

من جانبه، أعرب محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيا الله أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات.