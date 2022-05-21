  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السودان: مقتل متظاهر في احتجاج ضد الانقلاب العسكري

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 18:11

السودان: مقتل متظاهر في احتجاج ضد الانقلاب العسكري
من مظاهرات يوم الخميس في السودان (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

قُتل متظاهر سوداني، اليوم السبت، فيما احتشد مئات المتظاهرين في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، العام الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعـد بمواكب مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر مرجّح أنه بسلاح خرطوش".

وأضافت اللجنة أن "يوجد إصابات أخرى بين الثوار، يجري حصرها الآن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار"، خلال تظاهرات، السبت.

وقالت اللجنة ‘ن بذلك "يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى 96 شهيدا" منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر.

نُظمت التظاهرات غداة إفراج السلطات السودانية عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب بعد يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب.

وكانت أجهزة الأمن السودانية أوقفت، الخميس خلال، احتجاجات في العاصمة الخرطوم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، صالح محمود.

وقال الحزب إنهما أوقفا عقب عودتهما من دولة جنوب السودان بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور الذي رفض التوقيع على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة السودانية.

تعهد البرهان في وقت سابق بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

بودكاست عرب 48

#السودان
#إم درمان
#مقتل متظاهر
#محتجون
#سودانيون ضد الانقلاب العسكري

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يدعو السويد للتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني
إردوغان يدعو السويد للتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني

2022-05-21

روسيا تحظر دخول 963 أميركيا لأراضيها بينهم بايدن وبلينكن ومدير CIA
روسيا تحظر دخول 963 أميركيا لأراضيها بينهم بايدن وبلينكن ومدير CIA

2022-05-21

سول وواشنطن تعتزمان تعزيز التعاون العسكري بمواجهة "تهديد" بيونغ يانغ
سول وواشنطن تعتزمان تعزيز التعاون العسكري بمواجهة "تهديد" بيونغ يانغ

2022-05-21

الأكثر قراءة

جدري القردة: إصابة في إسرائيل وحالات أخرى حول العالم

جدري القردة: إصابة في إسرائيل وحالات أخرى حول العالم

2022-05-20
وفاة الشاعر العراقيّ مظفّر النوّاب

وفاة الشاعر العراقيّ مظفّر النوّاب

2022-05-20
حورة: مصرع طفلين بعد مكوثهما داخل سيارة مغلقة

حورة: مصرع طفلين بعد مكوثهما داخل سيارة مغلقة

2022-05-20
لبيد يأمل بإقناع ريناوي زعبي بالبقاء بالائتلاف مقابل تعيينها قنصلا

لبيد يأمل بإقناع ريناوي زعبي بالبقاء بالائتلاف مقابل تعيينها قنصلا

2022-05-20
النائب أبو شحادة: سأطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل

النائب أبو شحادة: سأطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل

2022-05-20