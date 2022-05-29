الملك عبد الله: الأردن سيكون جزءا من تحركات دبلوماسية مقبلة بالمنطقة

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إن الأردن لا يعتمد على طرف واحد في علاقاته الإقليمية، وسيكون جزءا من تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية في العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وتأتي تصريحات الملك عبد الله في ظل التقارب الإسرائيلي المصري الخليجي من الباب الإماراتي، والتقارير حول مبادرة أميركية للتوسط بين السعودية وإسرائيلية في مسعى لبدء إجراءات تدريجية لتطبيع العلاقات الثنائية، ضمن تفاهمات تشمل تسوية لاستكمال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأوضح العاهل الأردني أن "الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقا لمصالحه وتأمين احتياجاته الإستراتيجية". وشدد على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية بهدف "رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة".

وتابع أن "الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديا". وأشار إلى "أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، خاصة في محاربة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه".

وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في وقت سابق اليوم، الأحد، أعمال مؤتمر للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الأردن ومصر والإمارات.

وقال الملك عبد الله إن "المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية (لم يوضحها) خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءا منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه".

مناورة لـ"ضمان أمن البحر الأحمر" بمشاركة 5 دول

وشهدت مدينة جدة السعودية، اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية لـ"ضمان سلامة الممرات البحرية في البحر الأحمر"، بمشاركة 5 دول مشاطئة للبحر، وطائرات "الأباتشي" لأول مرة، وذلك بحسب بيان وتصريحات لقائد تمرين الموج الأحمر، اللواء يحيى عسيري، نقلتهما قناة رسمية سعودية.

وأفاد البيان بأن "مدينة جدة، شهدت اليوم الأحد، انطلاق تمرين الموج الأحمر 5 الذي ينفذه الأسطول الغربي بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر". وأضاف البيان أن "الدول المشاركة هي: مصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن، إضافة إلى القوات الجوية السعودية وحرس الحدود والقوات البرية"، دون تحديد مدة المناورة وعدد القوات المشاركة بها.

وفي مقابلة مع "الإخبارية"، قال عسيري إن "التمرين يشهد لأول مشاركة طائرات الأباتشي (أميركية الصنع)". وأعرب عن أمله أن تشهد "النسخ المقابلة من التمرين، تطورا أكثر بحسب الوحدات الداخلة للخدمة"، وأضاف "لا أحد يستطيع القيام بالعمليات بمفرده ولكن لا بد من العمل مع جميع الجهات الأخرى في القوات المسلحة".

ومطلع يناير/ كانون الثاني 2019، استضافت السعودية بمياهها الإقليمية في البحر الأحمر النسخة الأولى من المناورة "الموج الأحمر"، بمشاركة الدول الخمسة ذاتها؛ وفي الشهر نفسه من العام التالي، أعلنت الرياض، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية أمن ممرات البحر الأحمر.

وتشهد المنطقة تطورات لافتة، خاصة على صعيد الملف الفلسطيني، في ظل تعدٍ إسرائيلي مستمر على دور الأردن في مدينة القدس المحتلة. وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، والذي يقع تحت وصاية الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة بين عمان وتل أبيب عام 1994.