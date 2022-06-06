مسؤول سعوديّ: الزيارة المحتملة لبايدن "ستضيف الكثير للمنطقة وللرياض"

قال عضو مجلس الشورى السعودي، إبراهيم النحاس، إن سبب تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى البلاد للشهر المقبل، هو حتى تكتمل الاستجابة لطلبات الرياض، مشيرا إلى أنّ الزيارة المحتملة "ستضيف الكثير للمنطقة والولايات المتحدة والسعودية".

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها النائب مع برنامج "هنا الرياض"، عبر قناة الإخبارية السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وجاء حديث النحاس تعليقا على سؤال مقدم البرنامج عن "حديث مصادر أميركية عن تأجيل زيارة بايدن للشهر المقبل، بدلا من الحالي حتى تكتمل الترتيبات لزيارة السعودية".

والسبت، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، بأن "البيت الأبيض قرر تأجيل جولة بايدن الشرق أوسطية المرتقبة من حزيران/ يونيو الجاري إلى تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل السعودية وإسرائيل".

وقال النحاس إن التأجيل الأميركي جاء "حتى تكتمل الاستجابة للطلبات السعودية هذا هو الأصل".

وقاطعه مقدم البرنامج، قائلا: "هكذا جاءت تكتمل الترتيبات"، ليعقب النحاس قائلا: "نعم تكتمل الترتيبات بما يتوافق مع مصالح المملكة والإقليم، هذا هو الأصل والذهاب بعيدا للقضايا التي تثار في هذه المنطقة".

وأضاف: "لذلك نحن في المملكة ذاهبون للعمل مع من يستطيع العمل لخدمة المصالح المشتركة، وخدمة الشعبين... والقضايا الرئيسية التي ستخدم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وشهدت العلاقات السعودية الأميركية خلال الآونة الأخيرة، "تباينات بالإضافة إلى فتور ووجهات نظر مختلفة" في عدة قضايا، وفق مراقبين، غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا زيارات متبادلة لمسؤولين وبرلمانيين وأحاديث عن أول زيارة لبايدن إلى السعودية.