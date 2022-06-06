  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مسؤول سعوديّ: الزيارة المحتملة لبايدن "ستضيف الكثير للمنطقة وللرياض"

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 18:27

مسؤول سعوديّ: الزيارة المحتملة لبايدن "ستضيف الكثير للمنطقة وللرياض"
الرئيس الأميركيّ، بايدن (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال عضو مجلس الشورى السعودي، إبراهيم النحاس، إن سبب تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى البلاد للشهر المقبل، هو حتى تكتمل الاستجابة لطلبات الرياض، مشيرا إلى أنّ الزيارة المحتملة "ستضيف الكثير للمنطقة والولايات المتحدة والسعودية".

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها النائب مع برنامج "هنا الرياض"، عبر قناة الإخبارية السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وجاء حديث النحاس تعليقا على سؤال مقدم البرنامج عن "حديث مصادر أميركية عن تأجيل زيارة بايدن للشهر المقبل، بدلا من الحالي حتى تكتمل الترتيبات لزيارة السعودية".

والسبت، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، بأن "البيت الأبيض قرر تأجيل جولة بايدن الشرق أوسطية المرتقبة من حزيران/ يونيو الجاري إلى تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل السعودية وإسرائيل".

وقال النحاس إن التأجيل الأميركي جاء "حتى تكتمل الاستجابة للطلبات السعودية هذا هو الأصل".

وقاطعه مقدم البرنامج، قائلا: "هكذا جاءت تكتمل الترتيبات"، ليعقب النحاس قائلا: "نعم تكتمل الترتيبات بما يتوافق مع مصالح المملكة والإقليم، هذا هو الأصل والذهاب بعيدا للقضايا التي تثار في هذه المنطقة".

وأضاف: "لذلك نحن في المملكة ذاهبون للعمل مع من يستطيع العمل لخدمة المصالح المشتركة، وخدمة الشعبين... والقضايا الرئيسية التي ستخدم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وشهدت العلاقات السعودية الأميركية خلال الآونة الأخيرة، "تباينات بالإضافة إلى فتور ووجهات نظر مختلفة" في عدة قضايا، وفق مراقبين، غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا زيارات متبادلة لمسؤولين وبرلمانيين وأحاديث عن أول زيارة لبايدن إلى السعودية.

بودكاست عرب 48

#الرئيس الأميركي
#بايدن
#السعودية
#أميركا
#جولة بايدن للشرق الأوسط
#إسرائيل
#التطبيع بين إسرائيل والسعودية

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استخراج الغاز من "كاريش": "حزب الله" لا يستبعد اللجوء لـ"القوة"
استخراج الغاز من "كاريش": "حزب الله" لا يستبعد اللجوء لـ"القوة"

2022-06-06

70 قتيلا في عمليّتين إرهابيّتين في إفريقيا
70 قتيلا في عمليّتين إرهابيّتين في إفريقيا

2022-06-06

ماسك يهدد بالتراجع عن شراء "تويتر" ويتهم المنصة بحجب معلومات
ماسك يهدد بالتراجع عن شراء "تويتر" ويتهم المنصة بحجب معلومات

2022-06-06

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار في عارة

قتيل في جريمة إطلاق نار في عارة

2022-06-05
غضب قبرصي: المناورة الإسرائيلية

غضب قبرصي: المناورة الإسرائيلية "تطور خطير على دولتنا"

2022-06-05
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المسجد القبلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المسجد القبلي

2022-06-05
إسرائيل تستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز

إسرائيل تستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز "كاريش" لهجوم من لبنان

2022-06-05
تسريب مياه البحر الميت إلى وادي السيال

تسريب مياه البحر الميت إلى وادي السيال

2022-06-05