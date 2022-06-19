عبد اللهيان: الوجود الإسرائيلي بالخليج مزعزع للأمن وعامل للإرهاب

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من الوجود الإسرائيلي في منطقة الخليج، وقال إن هذا الوجود يزعزع أمن المنطقة، حيث أتت هذه التحذيرات خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي أكد بدوره أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالانطلاق منها ضد دول الجوار.

بحث وزير الخارجية الإيراني، مساء السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال، أن إيران تريد الأمن والتطور للمنطقة، وتعتبر التدخل الأجنبي مزعزعا للاستقرار.

وأوضحت أن وزير الخارجية الإيراني قال لنظيره الإماراتي إن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مزعزع للأمن وعامل للإرهاب والتخريب"، كما أكد له أن دول الجوار أولوية في سياسة إيران الخارجية وأن الحوار مع الإمارات يعزز علاقات البلدين.

وذكرت الخارجية الإيرانية، نقلا عن عبد الله بن زايد قوله إن "الإمارات لن تسمح لأي طرف بارتكاب أعمال تخريبية انطلاقا من الإمارات ضد دول الجوار. وتولي الاهتمام دائماً بأمن الجيران".

ورحب بن زايد بـ"وجود مشاورات منتظمة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين".

وأكد الطرفان استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين وبحثا آخر تطورات المفاوضات النووية المتوقفة بين طهران والمجموعة الدولية، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران.

يذكر أن نبرة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تعالت في الأسابيع الأخيرة، بعد اغتيال الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي، بطهران في 22 أيار/مايو الماضي، واتهمت السلطات الإيرانية تل أبيب بالوقوف وراءه. وكذلك بعد قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي في العاشر من حزيران/يونيو الجاري.