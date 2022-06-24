أمير قطر يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

أعلن الديوان الأميري القطري اليوم، الجمعة، أن الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، توجه إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية الأولى منذ العام 2015 إلى مصر.

وأورد الديوان الأميري في تغريدة على "تويتر"، أن "سمو الأمير يغادر مدينة كيغالي بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة. متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وكشفت مصادر، في وقت سابق، أن الأمير القطري سيزور القاهرة للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعتبر هذه الزيارة الأولى له منذ سنوات.

وأورد موقع "القاهرة 24"، أن "زيارة أمير قطر تستمر الجمعة والسبت ويجري خلالها جلس مباحثات مع الرئيس المصري.

ونقل الموقع نفسه عن مصدر دبلوماسي، لم يسمه، قوله إن "الزيارة تستهدف التبادل الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية بمصر، خصوصًا في مجال الطاقة".

وأضاف أنه "سيتم إطلاق مجلس أعمال مصري – قطري مشترك بين البلدين، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى مصر وإعلان صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بـ7.7 مليار دولار.

وشهدت العلاقات المصرية – القطرية تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 كانون الثاني/يناير 2021.

وفي 25 كانون الثاني/يناير 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية، خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

وكانت آخر زيارة للأمير القطري لمصر في عام 2015، لكنه التقى بالرئيس المصري في 28 آب/أغسطس 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة صيف 2017.

ومما يذكر أنه جرى تبادل زيارات رسمية على مستوى الوزراء بين البلدين في الأشهر الماضية، وسبق أن تلقى الأمير القطري دعوة من السيسي لزيارة القاهرة، ردا على دعوة تلقاها الأخير في وقت سابق لزيارة الدوحة.