أمير قطر والسيسي يتناولان تطوير العلاقات الثنائية وقضايا دولية

غادر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، القاهرة اليوم، السبت، بعد لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث تناولا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وتمحور لقاء الأمير القطري والرئيس المصري حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، خلال زيارة الأول الأولى لمصر منذ العام 2015.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "السيسي أعرب عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة ذكرى مرور 9 سنوات على توليه مقاليد الحكم"، مشيدا بما "حققته قطر في عهده من إنجازات تنموية وحضارية بشتى المجالات".

وأكد الرئيس المصري، أن "زيارة أمر قطر تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

بدوره، أعرب أمير قطر عن تطلعه لـ"تعزيز علاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة، ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتطويرهما إلى آفاق أرحب".

وشهدت المباحثات "مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة".

كما بحث الجانبان "عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط"، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أفاد بيان الرئاسة المصرية، بأنه "تم التوافق على تطوير التعاون بعدد من المجالات (..) وضرورة تكاتف الجهود العربية للتعامل مع مختلف أزمات المنطقة".

ووفق البيان ذاته، أشاد أمير قطر بـ"الجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتوافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل لحل عادل وشامل".

ورحب الجانبان بـ"قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية التي تستضيفها السعودية في 16 تموز/يوليو المقبل".

وعقب المحادثات، غادر أمير قطر مصر وكان في وداعه الرئيس المصري.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وإعلان صفقات استثمارية بين القاهرة والرياض بـ7.7 مليارات دولار.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية المصرية مع الدوحة في 5 كانون الثاني/يناير 2021 ، تبذل تلك السعودية والإمارات ومصر والبحرين وقطر جهودا لتطوير علاقاتها بعد أكثر من 3 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء في حزيران/يونيو 2017.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى مصر في 2015، لكنه التقى السيسي مرة أخرى في 28 آب/أغسطس 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.