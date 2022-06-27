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الجزائر: اكتشاف احتياطيات "هامّة" من الغاز المكثّف

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 23:16

الجزائر: اكتشاف احتياطيات "هامّة" من الغاز المكثّف
محطة لاستخراج الغاز جنوب شرق الجزائر (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، الإثنين، اكتشاف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد.

وأوردت سوناطراك في بيان أنها "تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات... على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل".

وأوضحت أن الاحتياطيات المكتشفة "تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف".

وأضافت الشركة الجزائرية العملاقة "يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية".

وتعتزم سوناطراك بدء استغلال هذه الاحتياطيات في تشرين الثاني/ نوفمبر بإنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.

وتناهز احتياطيات الجزائر 2,4 ترليون متر مكعب، وهي تمد أوروبا بنحو 11 بالمئة من استهلاكها.

والجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا.

ويسعى عدد من الدول الأوروبية إلى تعويض واردات الغاز الروسي بشحنات من الجزائر التي وقعت اتفاقا مهما مع إيطاليا في نيسان/ أبريل بشأن زيادة إمدادات الغاز.

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#مجموعة النفط والغاز الجزائرية
#سوناطراك
#سوناطراك
#اكتشاف احتياطيات من الغاز المكثف

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