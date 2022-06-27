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الجزائر: مصرع شخصين وإصابة آخرين في حريق غابة

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 17:44

الجزائر: مصرع شخصين وإصابة آخرين في حريق غابة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

لقي شخصان مصرعهما، جراء حريق غابة في شمال شرق الجزائر، وأصيب 23 آخرون، وفق ما أفادت الحماية المدنية اليوم الإثنين، ما يعيد للأذهان مأساة حرائق الغابات العام الماضي، والتي أدت إلى مقتل 90 شخصا وإتلاف عشرات الهكتارات من الغابات والبساتين.

وذكر بيان للحماية المدنية في مدينة سطيف أن حريقا شبّ شمال غرب ولاية سطيف، و"تسبب في وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التنفس وحروق، من بينهم ثلاثة إصاباتهم بليغة".

وأضاف البيان أن من بين المصابين إطفائي من الحماية المدنية، تم نقله على متن مروحية إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة المتخصص في معالجة الحروق الصعبة.

وهذا ثاني حريق كبير يتسبب بسقوط ضحايا منذ بداية الصيف في الجزائر، المعروفة بمناخها الحار بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس.

وفي منتصف الشهر الحالي، شهدت ولاية سكيكدة بشرق البلاد حرائق غابات تسببت في وفاة شخصين، وأوقف شخص متهم برمي سيجارة أشعلت النيران في حقول قمح وأدت إلى مقتل متطوع بنوبة قلبية كان يحاول إخماد النار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي منتصف آب/ أغسطس 2021 شهدت الجزائر حرائق غابات أسفرت عن 90 قتيلا بينهم جنود واحتراق عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، وارتُكبت على إثرها جريمة قتل مروّعة راح ضحيّتها شاب اتّهمه سكّان خطأ بأنّه أشعل حرائق في منطقة القبائل، وكانت المنطقة الأكثر تضررًا آنذاك.

ومازال القضاء لم ينظر في قضية المتهمين بإشعال الحرائق، وقد تم توقيف 71 شخصا، وفق السلطات الأمنية.

بودكاست عرب 48

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#حرائق الغابات
#مصرع شخصين
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