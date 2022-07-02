الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

هاجم قرش، أمس الجمعة، سائحة نمساوية تبلغ من العمر 68 عاما، في البحر الأحمر عند سواحل منتجع الغردقة المصري، ما أدى لمصرعها بعد أن قضم ساقا وذراعا للمرأة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية اليوم السبت.

وأشارت تقارير إلى أن القرش قضم ذراع المرأة وإحدى ساقيها، وأظهرت لقطات مصورة لحظات الرعب التي عاشتها الضحية وهي تصرخ طلبا للمساعدة، فيما تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر نتيجة الدماء التي فقدتها.

حاول بعض الأشخاص الموجودين عند الشاطئ تشتيت انتباه القرش من خلال الصراخ لكنّ ذلك لم يسعف السائحة النمساوية، ولم تتواجد طواقم إنقاذ في المكان وفقًا لما أظهر مقطع الفيديو.

أفلتت السائحة بأعجوبة من فكي القرش ثمّ نجحت بالوصول إلى الساحل وذلك قبل أن تعلن طواقم الإسعاف عن وفاتها.

ورجّحت تقارير أن الوفاة حصلت نتيجة الصدمة وعلى الأرجح بسبب نوبة قلبية، كما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

وأغلقت السلطات الشواطئ المحيطة للمنطقة لمدة 3 أيام على خلفية الحادثة، ويُشار إلى أن المرأة النمساوية متزوجة من رجل مصري.

وتُعتبر هجمات أسماك القرش في البحر الأحمر بمصر نادرة إلى حد كبير، لكن في ذلك البحر يوجد أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.

والأكثر شيوعا هي أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية التي يبلغ طولها نحو مترين وتمتاز بأسنان حادة، وعادة ما تنشط في المياه الضحلة التي يبلغ عمقها حوالي 60 مترا أو أقل.

محافظ جنوب سيناء ينفي مهاجمة قرش لسائحة في شرم الشيخ

وصرّح محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف البريطانية بشأن وفاة إحدى السائحات التي تبلغ من العمر 68 عامًا، وذلك إثر مهاجمة سمكة قرش لها بأحد شواطئ شرم الشيخ.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الخبر عار تمامًا من الصحة، ولم يتعرض أي من السائحين لحوادث على الإطلاق، وجميع السائحين بمدينة شرم الشيخ يستمتعون بالهدوء، ويمارسون جميع أنشطتهم اليومية المعتادة طبقًا لبرامجهم السياحية خاصة الأنشطة البحرية.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بجميع مراسلي الصحف والجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي، تحري الدقة البالغة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المؤكدة لعدم إحداث بلبلة تضر بالحركة السياحية، وتثير الذعر والقلق بين جموع السائحين.