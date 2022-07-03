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السودان: المئات يتظاهرون ضد الحكم العسكري

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 14:44

السودان: المئات يتظاهرون ضد الحكم العسكري
من الاحتجاجات في الخرطوم (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر مئات السودانيين اليوم، الأحد، في العاصمة الخرطوم وضواحيها، احتجاجا على الحكم العسكري ومطالبة بحكم مدني.

وشهدت العاصمة السودانية الخميس، أكثر أيامها دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.

وأنهى الانقلاب، الذي قاده قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تقسيما هشّا للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.

وسيّرت قوات الدعم السريع، الأحد، دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة، وفق صحافي في وكالة "فرانس برس" كان موجودا في المكان.

وجرى تفريق المتظاهرين يومي الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية نافذة بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، ونواتها ميليشيات الجنجويد المتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني. كما اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع انتفاضة العام 2019.

ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".

ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهرا وجرح المئات على أيدي قوات الأمن.

وسقوط آخر قتيل يوم السبت عندما توفّي متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها في مسيرة 16 حزيران/ يونيو، بحسب مسعفين مؤيّدين للديموقراطية.

وفي الثامن من حزيران/يونيو، بدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حوارا بهدف وضع حدّ للمأزق السياسي في السودان ولكن الكتل المدنية الرئيسية قاطعت المبادرة.

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#السودان
#الخرطوم
#الحكم العسكري
#حكم مدني
#عبد الفتاح البرهان

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