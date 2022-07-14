عون: إسرائيل نفذت 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاما

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن الطيران الإسرائيلي نفذ 22 ألف طلعة جوية فوق أراضي بلاده، خلال الأعوام الـ15 الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بيروت، مستشار النمسا كارل نيهامر، الذي يزور البلاد ليوم واحد، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، بما فيها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تقول لبنان إن مساحتها تزيد عم ألف كيلومتر مربع، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.

وأردف عون "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الـ15 سنة الماضية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، بانتهاكٍ للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701".

من جهته شدد نيهامر، على أهمية الدور اللبناني في منطقة الشرق الأوسط وفي العلاقة مع أوروبا، بحسب المصدر ذاته. وأكد أن فرقة بلاده ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مستمرة في المساهمة في حفظ السلام في الجنوب وتطبيق القرار 1701.

والقرار 1701، أصدره مجلس الأمن صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، عقب حرب استمرت 33 يوما بين جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، جنوبي لبنان.

وتأتي زيارة المستشار النمساوي، لتفقد القوة النمساوية العاملة ضمن "يونيفيل" منذ عام 2011، جنوبي البلاد.