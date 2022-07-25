  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

المغرب: إحالة اتفاقيّة للتعاون التجاريّ مع إسرائيل إلى البرلمان

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 23:09

المغرب: إحالة اتفاقيّة للتعاون التجاريّ مع إسرائيل إلى البرلمان
البرلمان المغربي (الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أحالت الحكومة المغربية إلى البرلمان، الإثنين، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

ونشر موقع البرلمان المغربي نص الاتفاقية اليوم، وقال، إنها "أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وتابع الموقع: "مكتب مجلس النواب توصل الخميس الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير/ شباط 2022".

وتنص الاتفاقية، على أن "المغرب وإسرائيل يؤكدان على حقوقهما والتزاماتهما الحالية اتجاه بعضهما البعض، بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية".

كما تنص على أن "كل طرف يتعين عليه القيام بثمانية إجراءات لزيادة تطوير التجارة بين البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مسائل التقييس والتقنين".

وبحسب الاتفاق، فإن الإجراءات تتعلق أيضا بـ"إجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.. وإعفاء بعض المواد ذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#إسرائيل
#التطبيع
#التعاون الاقتصادي

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاستفتاء على الدستور بتونس: مشاركة 21% وسعيّد يخرق الصمت الانتخابيّ
الاستفتاء على الدستور بتونس: مشاركة 21% وسعيّد يخرق الصمت الانتخابيّ

2022-07-25

لتمديد الهدنة في اليمن: الحوثيون يشترطون صرف الرواتب وإعادة الخدمات
لتمديد الهدنة في اليمن: الحوثيون يشترطون صرف الرواتب وإعادة الخدمات

2022-07-25

كاليفورنيا: حريق ضخم لا يزال مستعرا وطريقة اتّساعه "غير مسبوقة"
كاليفورنيا: حريق ضخم لا يزال مستعرا وطريقة اتّساعه "غير مسبوقة"

2022-07-25

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

2022-07-24

"قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستصاب بشلل كامل بالحرب القادمة"

2022-07-24
قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتيل في جريمة طعن بالخليل

2022-07-24
شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

2022-07-24
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

2022-07-24