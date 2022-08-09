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أمير قطر يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية والوضع بغزة

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 23:37

أمير قطر يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية والوضع بغزة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في قطاع غزة بعد عدوان إسرائيلي استمرت ثلاثة أيام، وأسفر عن استشهاد 46 فلسطينيا بينهم أطفال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير مع السيسي، بحسب بيان للديوان الأميري القطري. ووفق البيان، جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".

كما تم تناول "آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الوضع في غزة".

وتقدم قطر مساعدات إنسانية وتنموية مكثفة للشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبوساطة مصرية، بدأ مساء الأحد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، شن جيش الاختلال الإسرائيلي، غارات جوية على غزة، وردت عليه حركة الجهاد برشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية للقطاع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 46 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع متدهورة للغاية في غزة، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ العام 2007.

بودكاست عرب 48

#أمير قطر
#تميم بن حمد
#الرئيس المصري
#عبد الفتاح السيسي
#قطاع غزة

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