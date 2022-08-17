الجزائر: 25 قتيلا وجرحى جرّاء حرائق غابات واسعة

لقي 25 شخصا على الأقل مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، والتي تسببت بقطع طرق، كما اقتراب النيران من بعض المدن، بحسب ما أفادت الحماية المدنية، ووسائل إعلام، الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بوفاة 25 شخصا نتيجة الحرائق في ولاية الطارف شرقي البلاد، فيما أكّد الدرك الجزائري "وفاة 8 أشخاص نتيجة احتراق حافلة بولاية الطارف".

وقبيل ذلك، أعلنت الحماية المدنية، مقتل امرأة تبلغ 31 عاما ووالدتها (58 عاما) في سطيف.

وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس، مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران.

وأصيب أربعة أشخاص في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما واجه 41 آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل اعلام محلية انه تم اجلاء 350 من السكان.

وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا، وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس سجلت 16 حريقا أيضا.

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.

ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر، ولقي مصرعه حتى اليوم، ستة أشخاص.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار.

ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.