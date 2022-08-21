الإثنين: قمة عربية مصغرة في مدينة العلمين الجديدة المصرية

يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زعماء الأردن والبحرين والعراق والإمارات، في قمة عربية مصغرة من المقرر أن تنظم في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي المصري، يوم غد، الإثنين.

وأفاد تلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي، مساء اليوم، الأحد، أن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، يشارك في قمة عربية تستضيفها مصر، وأوضح أن القمة تضم قادة "مصر والعراق والإمارات والبحرين".

ولاحقا، بين موقع "هلا أخبار"، التابع للجيش الأردني أن القمة ستكون يوم غدٍ، الإثنين. وذكر أن مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة هي بدعوة من الرئيس المصري، السيسي، للتباحث في العديد من القضايا التي تهم المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن "أجندة" القمة ستبحث مجموعة من الملفات، على رأسها التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وفي وقت سابق الأحد، وصل رئيس الإمارات، محمد بن زايد، إلى مدينة العلمين شمال غربي مصر، وعقد مباحثات ثنائية مع السيسي، ومن المتوقع إن ينضم ملك البحرين، حمد بن عيسى، إلى هذه القمة، إذ يصل إلى العملين في وقت لاحق، اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان على موقع "فيسبوك"، إنه فور وصول رئيس الإمارات تبادل الزعيمان وجهات النظر بخصوص القضايا الأمنية الإقليمية والدولية إضافة إلى التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأضاف المتحدث ذاته أن الجانبين "بحثا خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين".

يشار إلى أن مصر والأردن والعراق عقدت عدة لقاءات سابقة على مستوى القادة ورؤساء الوزراء، أجريت خلالها مباحثات حول مشاريع الربط الكهربائي والتجارة البينية والمنطقة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التكامل في الأمن الغذائي والدوائي، إضافة إلى فرص التعاون في الصناعة.

وتأتي قمة العلمين بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية، بمشاركة ذات الدول، إلى جانب قادة عرب آخرين.