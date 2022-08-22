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مصر تستضيف قمة عربية خماسية في العلمين

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 15:36

مصر تستضيف قمة عربية خماسية في العلمين
عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

تُعقد قمة خماسية عربية، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط وتجمع بين مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" الاخبارية المصرية أن "لقاء مرتقبًا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات بالعلمين".

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي جدول اللقاء أو ما سيناقش من نقاط.

إلا أن القناة أشارت إلى تناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

كما من المتوقع أن يتم التباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

وأضاف "تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية".

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسا لدولة الامارات في أيار/ مايو.

وفي آذار/ مارس عقد السيسي لقاء ثلاثيا جمعه مع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، آنذاك، ورئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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#قمة العلمين
#قمة عربية خماسية
#مصر
#السيسي وبن زايد

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